"Marco Bellavia? L'avrei affogato…", Cristina Quaranta ci ricasca dopo la diretta – VIDEO (Di martedì 4 ottobre 2022) Per la serie: non ho imparato niente dai miei errori, Cristina Quaranta ci ricasca. La concorrente del Grande Fratello Vip è tornata sull'argomento Marco Bellavia facendo un nuovo scivolone. "Marco Bellavia? L'avrei affogato", Cristina Quaranta ci ricasca In piscina io mi sono girata e ho detto "ma allora sei proprio cretino", si era attaccato ai... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

