Marco Bellavia | il ritorno a casa con il figlio Filippo dopo il Gf Vip | ' Siamo ricchi'

Tutto nasce con l'uscita di, volto noto per chi da bambino lo vedeva condurre in tv Bim Bum Bam ed ora anche lui concorrente al GF. A tutti aveva nascosto i suoi problemi di salute. ...Impossibile però non venire a conoscenza, negli ultimi giorni, del casonell'inspiegabile già settima edizione del programma Mediaset, guidato da Alfonso Signorini. La sofferenza ...La sesta puntata del Grande Fratello Vip è un up&down di colpi di scena e scalate emotive. Si comincia con la risposta epistolare di Marco Bellavia che “non le manda a dire” ai suoi ex colleghi, a cui ...Marco Bellavia torna al Grande Fratello VIP 7 con una lettera indirizzata ai suoi ex coinquilini La tanto promessa presenza di Marco Bellavia non c’è stata. Ma l’ex concorrente del Grande Fratello VIP ...