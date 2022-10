Marco Bellavia, il ritorno a casa con il figlio Filippo dopo il Gf Vip: 'Siamo ricchi' (Di martedì 4 ottobre 2022) Marco Bellavia ritrova il sorriso. dopo le due difficili settimane nella casa del Gf Vip , dove si è trovato a fare i conti con l'indifferenza e la cattiveria degli altri concorrenti che hanno ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022)ritrova il sorriso.le due difficili settimane nelladel Gf Vip , dove si è trovato a fare i conti con l'indifferenza e la cattiveria degli altri concorrenti che hanno ...

trash_italiano : Sotto TUTTI i post del #GFVIP ci sono solo critiche legate al caso Marco Bellavia. Impossibile continuare il gioco… - fanpage : Dov’è l’umanità dei concorrenti che hanno bullizzato Marco Bellavia, invece di tendergli una mano? #gfvip… - MarioManca : Non sapete la rabbia che mi fa vedere Ciacci che in diretta sgrana in rosario mentre nei filmati annienta Marco Bel… - carmen_d_em : RT @cosimoaiutacitu: QUESTO È MARCO BELLAVIA. Io piangendo tantissimo?????????? #iostoconbellavia #iostoconmarco #gfvip - asannais : RT @Mattiabuonocore: Marco Bellavia prima di entrare al #gfvip aveva circa 6800 follower, ora ne ha 134.000 -