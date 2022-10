Marco Bellavia è a casa con suo figlio e sui social ha qualcosa da dire (Di martedì 4 ottobre 2022) Marco Bellavia è a casa con suo figlio Filippo, si sono riuniti, lui appare riposato e sorridente, uscire dalla casa del GF Vip gli ha fatto bene. Ha avuto la sfortuna di incontrare il gruppo di vipponi sbagliato e se non ne parla nella storia che dedica a suo figlio lo fa in un post. Un bacio di Filippo, finalmente riuniti poi si sposta e mostra una pianta che ha a casa, racconta una storiella e sono risate, quelle semplici tra padre e figlio, quelle che non hanno bisogno di tante spiegazioni. L’ex conduttore di Bim Bum Bam è tornato dopo avere abbandonato il Grande Fratello Vip. La sua scelta non poteva essere diversa e se i coinquilini non l’hanno compreso tutti gli altri si sono schierati dalla sua parte. Marco ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 4 ottobre 2022)è acon suoFilippo, si sono riuniti, lui appare riposato e sorridente, uscire dalladel GF Vip gli ha fatto bene. Ha avuto la sfortuna di incontrare il gruppo di vipponi sbagliato e se non ne parla nella storia che dedica a suolo fa in un post. Un bacio di Filippo, finalmente riuniti poi si sposta e mostra una pianta che ha a, racconta una storiella e sono risate, quelle semplici tra padre e, quelle che non hanno bisogno di tante spiegazioni. L’ex conduttore di Bim Bum Bam è tornato dopo avere abbandonato il Grande Fratello Vip. La sua scelta non poteva essere diversa e se i coinquilini non l’hanno compreso tutti gli altri si sono schierati dalla sua parte....

