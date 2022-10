Maddalena Corvaglia IN Senza veli su Instagram | le foto per una “buona causa”

(Di martedì 4 ottobre 2022)si è mostrata insuper una. Infatti la showgirl, insieme ad altre donne dello spettacolo, ha posato per una serie di scatti realizzati per Nudi per la vita, il programma di Rai Due, e con un obiettivo ben preciso: sensibilizzare le donne alla prevenzione per il tumore al seno. Con lei anche Elisabetta Gregoraci e Alessandra Mussolini.: “Prendete del tempo per voi stesse e per la prevenzione”ha condiviso tre scatti, realizzati dal notografo Maurizio Pighizzini, che la ritraggono in. Legrafie, che la vedono protagonista ...

Fanpage.it

In vesti hot per beneficenza . È apparsa senza veliha pubblicato una serie di scatti su Instagram per la campagna di Rai2 'Nudi per la vita'. Insieme a lei c'erano anche Alessandra Mussolini , Corinne Clery, Valeria Graci, ...Protagonista di 'Nudi per la vita',ha voluto mandare un messaggio alle tante donne e persone che la seguono sui social. Una serie di scatti per sensibilizzare, ulteriormente, le persone alla prevenzione per il ...