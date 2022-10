L’Udinese di Sottil è il contrario della Juve di Allegri (Di martedì 4 ottobre 2022) Confronto tra L’Udinese di Andrea Sottil, tra le sorprese di questo inizio stagione e la Juve di Allegri, che invece non ha ancora ingranato Bianconeri entrambi, Udinese e Juventus, ma in questo momento la classifica dice chesono l’una al posto dell’altra. Sottil è a quota 19 punti, a ridosso delle prime, con ben 6vittorie di fila e ben 12 punti guadagnati in rimonta. Allegri è invece dove ci si sarebbeaspettato che fossero i friulani, 6 lunghezze sotto, momentaneamente in zona Conference League e con lo spettro di due gare in trasferta – Milan e derby – dove è necessario reggere il ritmo di chi sta davanti. La differenza tra Juventus e Udinese sta anche tutta nei finali di gara. Ovviamente èun’esagerazione dire così, ma Sottil ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) Confronto tradi Andrea, tra le sorprese di questo inizio stagione e ladi, che invece non ha ancora ingranato Bianconeri entrambi, Udinese entus, ma in questo momento la classifica dice chesono l’una al posto dell’altra.è a quota 19 punti, a ridosso delle prime, con ben 6vittorie di fila e ben 12 punti guadagnati in rimonta.è invece dove ci si sarebbeaspettato che fossero i friulani, 6 lunghezze sotto, momentaneamente in zona Conference League e con lo spettro di due gare in trasferta – Milan e derby – dove è necessario reggere il ritmo di chi sta davanti. La differenza trantus e Udinese sta anche tutta nei finali di gara. Ovviamente èun’esagerazione dire così, ma...

