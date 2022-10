Lozano | “Mi succede quando sono in campo! Chucky? Questo il motivo del mio soprannome”

(Di martedì 4 ottobre 2022) Hirving, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport in cui ha parlato della sua carriera e del suo momento al Napoli. Di seguito quanto evidenziato: “arrivato al Pachua, a 10 anni, mi piaceva spaventare i compagni, nascondermi sotto le coperte. Era una cosa che mi divertiva molto, ero particolarmente discolo. Anche sull’autobus che ci portava a scuola, scherzavo sempre e facevo cose simili. Da quel momento hanno iniziato a chiamarmi, come la bambola assassina. Mi chiamava così persino il presidente. La maggior parte della gente mi conosceva comeanziché con il mio vero nome”. “un giocatore che in campo dà sempre il 100% in ogni partita. Cerco di fare del mio meglioho la palla, e voglio sempre ...

