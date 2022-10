Lozano: “Chucky? ecco la verità dietro al mio soprannome” (Di martedì 4 ottobre 2022) Hirving Lozano, detto el Chucky, ha raccontato l’origine del suo soprannome, che risale ai tempi della sua infanzia. Il Napoli, che dopo le vittorie con Liverpool e Rangers si prepara ad affrontare l’Ajax nella terza gara del gruppo A di Champions League. Un’eventuale vittoria consentirebbe alla squadra di Spalletti di fare un passo in avanti importante verso la fase a eliminazione diretta. Uno dei protagonisti della notte di Amsterdam sarà Hirving Lozano. Il messicano ai microfoni di sky sport ha raccontato alcuni retroscena legati al suo soprannome. Lozano: ecco PERCHÉ MI CHIAMANO CUCKY “Quando sono arrivato al Pachuca, a 10 anni, mi piaceva spaventare i compagni, nascondermi sotto le coperte. Anche sull’autobus che ci portava a scuola, scherzavo sempre e facevo cose ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 ottobre 2022) Hirving, detto el, ha raccontato l’origine del suo, che risale ai tempi della sua infanzia. Il Napoli, che dopo le vittorie con Liverpool e Rangers si prepara ad affrontare l’Ajax nella terza gara del gruppo A di Champions League. Un’eventuale vittoria consentirebbe alla squadra di Spalletti di fare un passo in avanti importante verso la fase a eliminazione diretta. Uno dei protagonisti della notte di Amsterdam sarà Hirving. Il messicano ai microfoni di sky sport ha raccontato alcuni retroscena legati al suoPERCHÉ MI CHIAMANO CUCKY “Quando sono arrivato al Pachuca, a 10 anni, mi piaceva spaventare i compagni, nascondermi sotto le coperte. Anche sull’autobus che ci portava a scuola, scherzavo sempre e facevo cose ...

infoitinterno : Lozano: “Chucky? ecco la verità dietro al mio soprannome” - NapoliAddict : Calcio Napoli- Lozano: “Do il 100% in campo. Mi chiamano Chucky perché…” #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CHUCKY - Lozano: 'Da piccolo mi piaceva scherzare e spaventare i compagni, in campo mi trasformo, voglio sempre vincere… - napolipiucom : Lozano: 'Chucky? ecco la verità dietro al mio soprannome' #Cucky #lozano #napoli #ForzaNapoliSempre… - NCN_it : Lozano: “In campo do sempre il 100% e punto sempre alla vittoria” #Lozano #100percento #campo #vittoria #origine… -