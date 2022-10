Lombardia, respinta la mozione Pd contro Romano La Russa: no anche dall’opposizione (Di martedì 4 ottobre 2022) Con una larghissima maggioranza il consiglio regionale della Lombardia ha respinto la mozione chiedeva la censura e la revoca da assessore nei confronti di Romano La Russa, “reo” di aver partecipato al rito del Presente al funerale del cognato e amico Alberto Stabilini. La mozione ha ricevuto 46 voti contrari, a fronte di appena 24 favorevoli. Inoltre, ha registrato la presa di distanza di vari esponenti dell’opposizione, che ne hanno registrato la natura strumentale. Critiche alla mozione anche da parte dei consiglieri di minoranza Per essere approvata la mozione, che vedeva come primo firmatario il capogruppo del Pd Fabio Pizzul, avrebbe dovuto ottenere la maggioranza assoluta. Durante la discussione generale sia la consigliera Monica Forte del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 ottobre 2022) Con una larghissima maggioranza il consiglio regionale dellaha respinto lachiedeva la censura e la revoca da assessore nei confronti diLa, “reo” di aver partecipato al rito del Presente al funerale del cognato e amico Alberto Stabilini. Laha ricevuto 46 voti contrari, a fronte di appena 24 favorevoli. Inoltre, ha registrato la presa di distanza di vari esponenti dell’opposizione, che ne hanno registrato la natura strumentale. Critiche allada parte dei consiglieri di minoranza Per essere approvata la, che vedeva come primo firmatario il capogruppo del Pd Fabio Pizzul, avrebbe dovuto ottenere la maggioranza assoluta. Durante la discussione generale sia la consigliera Monica Forte del ...

