“Lo avrei affogato!” | GF Vip nel dramma dopo puntata | nuova squalifica in arrivo? VIDEO

(Di martedì 4 ottobre 2022) Poche ore fa al risveglio dei vipponi una concorrente ha sbottato e ora è a rischio. Ildel GF Vip continua. Cristina Quaranta GF Vip Direttanews.com 04 10 22 (Twitter screenshot)I concorrenti del GF Vip si sono appena risvegliatiuna lungapesantissima. Alfonso Signorini ha condotto una diretta difficilissima e ha camminato sul filo tra la commozione e la rabbia per 4 ore. I vipponi si sono appena alzati e continuano i commenti alladisastrosa che hanno vissuto. Ginevra Lamborghini è stata espulsa e Giovanni Ciacci è stato eliminato al televoto flash. Il pubblico chiedeva provvedimenti eanche per altri vipponi, rimasti per il momento salvi. Peccato che la lezione non sia bastata evidentemente, poiché tra loro una concorrente si è ...

GF VIP, 'un altro l'avrei affogato': Cristina Quaranta parla di quella scena in piscina con Marco Bellavia Se fosse stato un altro te lo giuro Charlie lo avrei affogato, perché tu non ti puoi permettere di mettermi le mani addosso. Invece ho capito che era lui e non volevo sparare sulla croce rossa. Questa ...La puntata del lunedì sera del GF Vip ha turbato gli animi dei concorrenti rimasti in gara. La puntata è stata pesante per tutti considerando il crollo di Marco Bellavia (che ha abbandonato il gioco d ...