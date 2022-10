Liverpool-Rangers, le formazioni ufficiali: fuori Firmino (Di martedì 4 ottobre 2022) Riportiamo di seguito le formazioni ufficiali della sfida tra Liverpool e Rangers, valida per la terza giornata del gruppo A. La compagine inglese è seconda in classifica con tre punti, frutto della sofferta vittoria per 2-1 contro l’Ajax nel turno precedente riscattando la roboante sconfitta a Napoli per 4-0 all’esordio. Non è un avvio di stagione entusiasmante per i Reds, che in campionato sono lontani 11 punti dal primo posto (con una gara da recuperare). Finora hanno ottenuto solo due vittorie in sette partite, con quattro pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno, la squadra di Klopp è stata fermata sul 3-3 in casa dall’ottimo Brighton del nuovo tecnico Roberto De Zerbi, che ha esordito con un risultato assolutamente positivo. Nel prossimo turno di Premier League il Liverpool sarà impegnato a ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 4 ottobre 2022) Riportiamo di seguito ledella sfida tra, valida per la terza giornata del gruppo A. La compagine inglese è seconda in classifica con tre punti, frutto della sofferta vittoria per 2-1 contro l’Ajax nel turno precedente riscattando la roboante sconfitta a Napoli per 4-0 all’esordio. Non è un avvio di stagione entusiasmante per i Reds, che in campionato sono lontani 11 punti dal primo posto (con una gara da recuperare). Finora hanno ottenuto solo due vittorie in sette partite, con quattro pareggi e una sconfitta. Nell’ultimo turno, la squadra di Klopp è stata fermata sul 3-3 in casa dall’ottimo Brighton del nuovo tecnico Roberto De Zerbi, che ha esordito con un risultato assolutamente positivo. Nel prossimo turno di Premier League ilsarà impegnato a ...

OLSCItaly : [45’] Finisce qui un primo tempo dominato dai Reds. Vantaggio grazie al calcio piazzato di Arnold al 7’. ??… - YallaKoraLive3 : ???? ESCLUSIVO | ' l'eredità ' • ?? Trasmissione in diretta ora Liverpool vs Rangers trasferiti oggi e (eredità) del… - kSBZ486YLETGQWx : ???? ESCLUSIVO | ' l'eredità ' • ?? Trasmissione in diretta ora Liverpool vs Rangers trasferiti oggi e (eredità) del… - OLSCItaly : [7’] TREEEEEEEENT! Punizione imparabile dello scouser e Liverpool in vantaggio! ?? #LIVERPOOL 1 - 0 #RANGERS ??… -