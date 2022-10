LIVE – Juventus-Maccabi Haifa, Allegri in conferenza stampa (DIRETTA) (Di martedì 4 ottobre 2022) La Juventus, dopo gli alti e bassi in campionato, vuole tornare a sorridere contro il Maccabi Haifa nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Nella giornata odierna, martedì 4 ottobre, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA FARE REFRESH O CLICCARE F5 15:02 – “Ci sono tanti aspetti che hanno condizionato l’inizio della stagione, a partire dagli infortuni. Ma detto questo, bisognava fare meglio. Alcuni sono ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) La, dopo gli alti e bassi in campionato, vuole tornare a sorridere contro ilnel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2022/2023. Nella giornata odierna, martedì 4 ottobre, il tecnico bianconero Massimiliano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 15:02 – “Ci sono tanti aspetti che hanno condizionato l’inizio della stagione, a partire dagli infortuni. Ma detto questo, bisognava fare meglio. Alcuni sono ...

juventusfc : Alle 14:00 Mister Allegri presenta la sfida con il Bologna ?? Conferenza LIVE su Juventus TV ?? - sportli26181512 : Juve, Szczesny LIVE: 'Dobbiamo fare 6 punti col Maccabi. Perin? Un amico e un grande portiere': Tocca a Wojciech Sz… - pazzamentejuve : Alle ore 14, la Juve U19 scenderà in campo contro i pari età del Maccabi Haifa per la terza gara della fase a giron… - Rusdi_1897 : ?? LIVE PRE-MATCH PRESS CONFERENCE | JUVENTUS VS MACCABI HAIFA - infoitsport : LIVE TJ - Thiago Motta in conferenza: 'Abbiamo giocato contro una buona Juventus. Ora dobbiamo dare il massimo cont… -