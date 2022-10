LIVE Italia-Brasile 20-25 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: il primo set va alle sudamericane (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Pipe vincente di Gabi, il primo set è del Brasile. 20-24 Si insacca la B di Carol Gattaz, tanta fortuna in questo attacco. Ci sono 4 set-point per il Brasile, che cambia anche la diagonale. 20-23 Mani-out di Egonu da seconda linea. 19-23 Attacco vincente di Tainara, poteva fare di più in difesa Orro. 19-22 Difesa di Bosetti e attacco vincente di Egonu, torniamo a fare un break e il Brasile chiama subito time-out! 18-22 primo tempo di Chirichella, che si sblocca. Entra Lubian per il servizio. 17-22 Pipe vincente di Gabi, non un grande primo set delle nostre pallegiatrici. 17-21 Ancora un muro di Carol su Chirichella. Cristina sta facendo veramente molta fatica in questo Mondiale. Secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-25 Pipe vincente di Gabi, ilset è del. 20-24 Si insacca la B di Carol Gattaz, tanta fortuna in questo attacco. Ci sono 4 set-point per il, che cambia anche la diagonale. 20-23 Mani-out di Egonu da seconda linea. 19-23 Attacco vincente di Tainara, poteva fare di più in difesa Orro. 19-22 Difesa di Bosetti e attacco vincente di Egonu, torniamo a fare un break e ilchiama subito time-out! 18-22tempo di Chirichella, che si sblocca. Entra Lubian per il servizio. 17-22 Pipe vincente di Gabi, non un grandeset delle nostre pgiatrici. 17-21 Ancora un muro di Carol su Chirichella. Cristina sta facendo veramente molta fatica in questo Mondiale. Secondo ...

