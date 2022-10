LIVE Italia-Brasile 2-3 volley femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: le azzurre lottano, ma non basta! Arriva la prima sconfitta (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:50 Le azzurre dovranno essere brave a resettare, perchè tra meno di 24h le attenderà una sfida campale contro il Giappone, che potrebbe decidere molto le sorti del nostro futuro. Oggi non sono bastati 37 punti di Egonu, che però è stata a tratti anche molto fallosa con 15 errori diretti. Partita sensazionale di Gabi, che chiude con 30 punti. Purtroppo a fare la differenza sono stati gli errori diretti: 26 per il Brasie, 33 per l’Italia. Bene a muro entrambe le squadre con 13 stampatone per l’Italia e 14 per il Brasile. 19:48 Arriva la prima sconfitta in questo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:52 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 19:50 Ledovranno essere brave a resettare, perchè tra meno di 24h le attenderà una sfida campale contro il Giappone, che potrebbe decidere molto le sorti del nostro futuro. Oggi non sono bastati 37 punti di Egonu, che però è stata a tratti anche molto fallosa con 15 errori diretti. Partita sensazionale di Gabi, che chiude con 30 punti. Purtroppo a fare la differenza sono stati gli errori diretti: 26 per il Brasie, 33 per l’. Bene a muro entrambe le squadre con 13 stampatone per l’e 14 per il. 19:48lain questo ...

