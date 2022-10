LIVE Inter-Barcellona 1-0: palo di Dembelé! Grande chiusura di Eric Garcia su Lautaro (Di martedì 4 ottobre 2022) Vietato sbagliare. Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, l'Inter cerca il rilancio in Champions League contro il Barcellona,... Leggi su calciomercato (Di martedì 4 ottobre 2022) Vietato sbagliare. Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, l'cerca il rilancio in Champions League contro il,...

infoitsport : LIVE - Inter-Barcellona 1-0, 70': annullato gol a Pedri, cartellino giallo per Calhanoglu - Livestr4873 : Inter vs Barcelona ???????????? - Livestr4873 : Inter vs Barcelona ???????????? - zazoomblog : Inter Barcellona 0-0 LIVE: fine primo tempo - #Inter #Barcellona #LIVE: #primo #tempo - zazoomblog : LIVE Inter-Barcellona 1-0 Champions League calcio in DIRETTA: fine primo tempo nerazzurri avanti col gol di Calhano… -