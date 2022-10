LIVE Inter-Barcellona 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: ultimi dieci minuti della partita, i nerazzurri difendono il vantaggio (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 84? CAMBIO Inter: Esce colui che sta decidendo questo match, Calhanoglu, entra Asllani. 83? CAMBIO Barcellona: Fuori Gavi, dentro l’ex rossonero fischiatissimo Kessie. 82? Rimessa per il Barcellona che prova a risalire velocemente il campo. 80? OCCASIONE Inter! Dumfries serve bene sulla verticale Barella che mette un bellissimo cross per Dzeko. Il bosniaco però non trova l’impatto con la palla. 79? Triplo cambio addirittura per Inzaghi che cerca di mettere dentro forze fresche per resistere all’assalto finale del Barcellona. 77? CAMBIO Inter: escono Calhanoglu, Dimarco e Darmian, entrano Dumfries, Gosens e Acerbi. 76? Scintille in area di rigore nerazzurra tra Gavi e Lautaro, l’arbitro ammonisce entrambi. 75? ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84? CAMBIO: Esce colui che sta decidendo questo match, Calhanoglu, entra Asllani. 83? CAMBIO: Fuori Gavi, dentro l’ex rossonero fischiatissimo Kessie. 82? Rimessa per ilche prova a risalire velocemente il campo. 80? OCCASIONE! Dumfries serve bene sulla verticale Barella che mette un bellissimo cross per Dzeko. Il bosniaco però non trova l’impatto con la palla. 79? Triplo cambio addirittura per Inzaghi che cerca di mettere dentro forze fresche per resistere all’assalto finale del. 77? CAMBIO: escono Calhanoglu, Dimarco e Darmian, entrano Dumfries, Gosens e Acerbi. 76? Scintille in area di rigore nerazzurra tra Gavi e Lautaro, l’arbitro ammonisce entrambi. 75? ...

Inter : Siamo live su Twitch con un ospite speciale: @iomatrix23 ???? Per tutte le ultime news su #InterBarcellona clicca q… - Inter_TV : ??? LIVE! Da San Siro tutto pronto per #InterBarcellona!?? Un ospite speciale insieme a @EvaGini, @acevedomv7 e Thoma… - infoitsport : LIVE - Inter-Barcellona 1-0, 70': annullato gol a Pedri, cartellino giallo per Calhanoglu - Livestr4873 : Inter vs Barcelona ???????????? - Livestr4873 : Inter vs Barcelona ???????????? -