LIVE Inter-Barcellona 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: gol annullato a Correa per fuorigioco! Il Barcellona controlla il possesso non crea pericoli (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40? Ritmi non forsennati in questo momento a San Siro, il canovaccio tattico della partita non cambia. L’Inter si difende in attesa di recuperare palla e ripartire veloce. 39? Darmian con un’azione personale riesce a servire Lautaro che viene però anticipato provvidenzialmente da Eric Garcia. 37? Ribaltamento di fronte del Barcellona con il solito Dembelè, il suo tentativo termina però sull’esterno della rete. 36? Ripartenza veloce dei nerazzurri, non arriva però il cross a Lautaro. 35? L’Inter si difende con ordine e applicazione e fino ad ora non ha rischiato praticamente nulla. 34? Il Barcellona continua ad avere il pallino del gioco in mano, arriva abbastanza facilmente sul fondo ma i blaugrana sono ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40? Ritmi non forsennati in questo momento a San Siro, il canovaccio tattico della partita non cambia. L’si difende in attesa di recuperare palla e ripartire veloce. 39? Darmian con un’azione personale riesce a servire Lautaro che viene però anticipato provvidenzialmente da Eric Garcia. 37? Ribaltamento di fronte delcon il solito Dembelè, il suo tentativo termina però sull’esterno della rete. 36? Ripartenza veloce dei nerazzurri, non arriva però il cross a Lautaro. 35? L’si difende con ordine e applicazione e fino ad ora non ha rischiato praticamente nulla. 34? Ilcontinua ad avere il pallino del gioco in mano, arriva abbastanza facilmente sul fondo ma i blaugrana sono ...

