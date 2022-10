LIVE Inter-Barcellona 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Barcellona che comanda il gioco a San Siro (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? L’Inter recupera palla ma subito la pressione alta del Barcellona fa andare in sofferenza la squadra nerazzurra. 12? Colpo di testa che termina sul fondo di Marcos Alonso su azione di calcio d’angolo, il secondo del match in favore degli spagnoli. 11? Il Barcellona staziona nella metà campo avversaria, con un’azione palla a terra arriva sull’esterno ma il cross è impreciso. 9? Nulla di fatto sul corner in favore dei nerazzurri, sul secondo cross Lautaro viene pescato in fuirigioco. 7? Libera l’area di rigore l’Inter e riparte in contropiede! Tiro da lontanissimo di Calhanoglu potente e preciso che viene deviato in calcio d’angolo da Ter Stegen. 6? Sempre ... Leggi su oasport (Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? L’recupera palla ma subito la pressione alta delfa andare in sofferenza la squadra nerazzurra. 12? Colpo di testa che termina sul fondo di Marcos Alonso su azione did’angolo, il secondo del match in favore degli spagnoli. 11? Ilstaziona nella metà campo avversaria, con un’azione palla a terra arriva sull’esterno ma il cross è impreciso. 9? Nulla di fatto sul corner in favore dei nerazzurri, sul secondo cross Lautaro viene pescato in fuiri. 7? Libera l’area di rigore l’e riparte in contropiede! Tiro da lontanissimo di Calhanoglu potente e preciso che viene deviato ind’angolo da Ter Stegen. 6? Sempre ...

