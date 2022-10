LIVE Ajax-Napoli 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | Raspadori parte titolare!

Leggi su oasport

(Di martedì 4 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Tra cinque minuti ingresso in campo dei giocatori. 20.45 Giocatori che rientrano negli spogliatoi dopo il riscaldamento. 20.40può giocarsi una bella fetta di qualificazione in caso di vittoria, sarebbe l’unica con 9 punti. 20.35 Tadic senza reti ancora in questa stagione ma con 6 assist all’attivo. 20.30 Il via della partita è fissato alle ore 21. 20.25 Kvaratskhelia ha già aumentato il suo valore, è considerato uno degli esterni più forti in prospettiva. 20.20 Kudus è uno dei migliori giovani in circolazione. 7 gol in 11 partite in questa stagione tra tutte le competizioni. 20.15 Anguissa vive un momento straordinario, viene dalla prima doppietta in campionato. 20.10 Spalletti sceglie Ora titolare come terzino sinistro, mentre in attacco ...