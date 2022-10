Listeria, batterio in tramezzini al salmone: ministero Salute richiama prodotto. Ecco quale (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo i wurstel , i tramezzini al salmone. Il ministero della Salute mantiene alta l'attenzione sul batterio Listeria monocytogenes responsabile della listeriosi . In Italia l'allarme è scattato dopo ... Leggi su leggo (Di martedì 4 ottobre 2022) Dopo i wurstel , ial. Ildellamantiene alta l'attenzione sulmonocytogenes responsabile della listeriosi . In Italia l'allarme è scattato dopo ...

infoitsalute : Listeria, batterio in tramezzini al salmone: ministero Salute richiama prodotto - ilmessaggeroit : Listeria, batterio in tramezzini al salmone: ministero Salute richiama prodotto. Ecco quale - infoitsalute : Listeria: sintomi e consigli contro il batterio (non solo per i wurstel) - augusto_amato : Un altro decesso di meningite da batterio Listeria. Indagini sui wurstel contaminati - ilsussidiario : Listeria, cos'è e quali sono i sintomi dell'infezione/ Batterio può causare meningite -