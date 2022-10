Lexus RZ 450e è tra le protagoniste del nuovo film Marvel ' Black Panther | Wakanda Forever'

Le due società stanno infatti richiamando gli spettatori attraverso una nuova campagna pubblicitaria che ha come co - protagonista il nuovissimo SUV elettricoRZ. Lo spot è ambientato ...Altri modelli attesi di auto elettriche nel corso dei prossimi mesiRZLa prima nativa elettricasi distingue per due particolarità tecniche: lo sterzo opzionale by - wire con ...Prosegue la collaborazione fra Lexus e i Marvel Studios, in vista dell’uscita del nuovo film di supereroi ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Le due società stanno infatti richiamando gli spettatori att ...Lexus, one of the most prominent brand backers of the first "Black Panther" movie, is back for the seque — this time using the movie to plug an electric vehicle. The campaign, called “An Electric ...