L' Eurocamera approva il caricabatterie unico

(Di martedì 4 ottobre 2022) STRASBURGO - Il Parlamento Europeo hato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare presto uncaricatore per tutti i loro dispositivi elettronici. Entro ...

STRASBURGO - Il Parlamento Europeo ha approvato in via definitiva la legislazione che permetterà ai consumatori di utilizzare presto un unico caricatore per tutti i loro dispositivi elettronici. Entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, i tablet e le fotocamere dovranno essere dotati di una porta di ricarica USB-C. Via libera al testo con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astensioni.