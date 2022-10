L' eleganza milanese si muove lungo un «fil d' or»

Leggi su panorama

(Di martedì 4 ottobre 2022) Gianfranco Ferrè aveva una volta affermato: «Ogni città ha la sua. Anche Milano: ha l’della sobrietà, della discrezione, della solidità». Una dichiarazione che sembra aver trovato fedele riscontro durante la Settimana della moda appena trascorsa. E percorrendo a ritroso le sette giornate dedicate alle collezioni per la prossima primavera estate, non possiamo che riavvolgere il «fil d’or» di questa edizione partendo da Giorgio Armani. I suoi capi, disegnati con amore «per belle donne vestite bene», diventano dimostrazione della coerenza di Armani che nasce da un sentire estetico profondamente personale e da un’urgenza espressiva che predilige la semplificazione che emoziona, la purezza che eleva, la continuità che rassicura, la decostruzione che plasma. Le silhouette dei suoi abiti sono liquide, allagate, evanescenti come ...