Lega | “Pieno mandato a Salvini” Il Carroccio punta sui ministeri dell’Interno e dell’Agricoltura

(Di martedì 4 ottobre 2022) È terminato dopo due ore il consiglio federale della, convocato da Matteoper decidere la linea delsulla formazione del nuovo governo. A quasi dieci giorni dal flop alle elezioni, l’organo di governo dellaha ribadito la fiducia nel proprio segretario, confermandogli il “per proseguire i lavori con gli alleati per dare all’Italia un governo politico e all’altezza delle aspettative”. Durante la riunione sono state approvate all’unanimità le priorità del partito: tra queste lo stop al caro bollette, il ritorno della sicurezza nelle città, il via libera ai cantieri, il taglio della burocrazia, la valorizzazione di settori strategici come l’agricoltura, la pesca e il turismo e anche l’estensione e il rafforzamento della flat tax. Per quanto ...

