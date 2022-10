Lega, il consiglio federale dà pieno mandato al segretario. Salvini: «Ho idee chiare sulla squadra di governo». Giorgetti: «Lui è il candidato naturale per il Viminale» (Di martedì 4 ottobre 2022) Si è conclusa a Montecitorio la riunione del consiglio federale della Lega, la seconda a distanza di sette giorni. I membri hanno confermato a Matteo Salvini «il pieno mandato per proseguire i lavori con gli alleati per dare all’Italia un governo politico e all’altezza delle aspettative», si legge nella nota del partito. Durante la riunione, è stata stilata una lista di priorità delle quali la Lega si farà carico nel prossimo governo: «Stop al caro bollette, estensione e rafforzamento della flat tax, sicurezza da riportare nelle città, via libera ai cantieri, taglio della burocrazia, valorizzazione di settori strategici come l’agricoltura, la pesca e il turismo». L’elenco è stato approvato all’unanimità. L’ufficio stampa del carroccio ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) Si è conclusa a Montecitorio la riunione deldella, la seconda a distanza di sette giorni. I membri hanno confermato a Matteo«ilper proseguire i lavori con gli alleati per dare all’Italia unpolitico e all’altezza delle aspettative», si legge nella nota del partito. Durante la riunione, è stata stilata una lista di priorità delle quali lasi farà carico nel prossimo: «Stop al caro bollette, estensione e rafforzamento della flat tax, sicurezza da riportare nelle città, via libera ai cantieri, taglio della burocrazia, valorizzazione di settori strategici come l’agricoltura, la pesca e il turismo». L’elenco è stato approvato all’unanimità. L’ufficio stampa del carroccio ...

