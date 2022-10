Lega, Castelli: “Si cambi leader e nome. La nostra classe dirigente sono gli amministratori, non gli scappati di casa che vanno in Parlamento” (Di martedì 4 ottobre 2022) “Io rifiuto la tesi che sento riecheggiare sempre e che dice: ‘Salvini è stato bravo perché ha preso il 34% in passato”. Ma a cosa servono questi voti? Se servono a fare una politica completamente diversa da quella che era la ragion d’essere della Lega a me quei voti non interessano. Anzi, li trovo dannosi. Ma poi questo nome del partito ‘Lega Salvini Premier” è démodé. Credo che ormai questo disegno che ha sacrificato le ragioni del Nord per avere Salvini premier sia definitivamente tramontato”. Inizia così, ai microfoni di Radio Radicale, il duro attacco di Roberto Castelli, ex ministro e storico dirigente leghista, all’indirizzo del capo del Carroccio, che proprio oggi ha convocato un nuovo Consiglio federale. Castelli, così come altri militanti storici della Lega, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 ottobre 2022) “Io rifiuto la tesi che sento riecheggiare sempre e che dice: ‘Salvini è stato bravo perché ha preso il 34% in passato”. Ma a cosa servono questi voti? Se servono a fare una politica completamente diversa da quella che era la ragion d’essere dellaa me quei voti non interessano. Anzi, li trovo dannosi. Ma poi questodel partito ‘Salvini Premier” è démodé. Credo che ormai questo disegno che ha sacrificato le ragioni del Nord per avere Salvini premier sia definitivamente tramontato”. Inizia così, ai microfoni di Radio Radicale, il duro attacco di Roberto, ex ministro e storicoleghista, all’indirizzo del capo del Carroccio, che proprio oggi ha convocato un nuovo Consiglio federale., così come altri militanti storici della, ...

