LE IENE: NUOVA STAGIONE. BELEN CONDUTTRICE E ANCHE INVIATA, PIO E AMEDEO OSPITI (Di martedì 4 ottobre 2022) Da martedì 4 ottobre, in prima serata su Italia1, torna l’appuntamento con “Le IENE”. Al timone dello show Belén Rodriguez nell’inedito doppio ruolo di CONDUTTRICE e INVIATA e Teo Mammucari, accompagnati, ANCHE quest’anno, dalla presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra i servizi della puntata, per la prima volta, BELEN vestirà ANCHE i panni da INVIATA, in un servizio sulla dismorfofobia: il disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici, ANCHE immaginari, che porta chi ne soffre a vivere uno stato di inadeguatezza e disagio profondo. Belén incontra persone affette dalla patologia, psicologi e specialisti. Stefano Corti prova a far cantare la canzone “Bella Ciao” ai leader politici, da ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 4 ottobre 2022) Da martedì 4 ottobre, in prima serata su Italia1, torna l’appuntamento con “Le”. Al timone dello show Belén Rodriguez nell’inedito doppio ruolo die Teo Mammucari, accompagnati,quest’anno, dalla presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Tra i servizi della puntata, per la prima volta,vestirài panni da, in un servizio sulla dismorfofobia: il disturbo psicologico che nasce dall’eccessiva preoccupazione per difetti fisici,immaginari, che porta chi ne soffre a vivere uno stato di inadeguatezza e disagio profondo. Belén incontra persone affette dalla patologia, psicologi e specialisti. Stefano Corti prova a far cantare la canzone “Bella Ciao” ai leader politici, da ...

fabiofabbretti : #AscoltiTv: i debutti della nuova stagione confrontati con quelli dello scorso anno. Chi sale e chi scende? Ecco tu… - SidotiAndrea : RT @redazioneiene: Tremate, tremate, #LeIene son tornate! ?? Su #Italia1 ed in streaming su - MusicTvOfficial : #leiene, al via la nuova stagione con #Belén Rodriguez e #TeoMammucari - Paoloo92 : RT @redazioneiene: Tremate, tremate, #LeIene son tornate! ?? Su #Italia1 ed in streaming su - MedInfinityIT : RT @redazioneiene: Tremate, tremate, #LeIene son tornate! ?? Su #Italia1 ed in streaming su -