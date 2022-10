"Le armi a Kiev aumentano il rischio di una guerra Nato-Russia". La minaccia di Mosca (Di martedì 4 ottobre 2022) Sale la tensione nella guerra in Ucraina. Uno dei nodi del contendere è sicuramente l'invio di armi da parte dell'Occidente al governo di Kiev. Gli aiuti militari che gli Stati Uniti forniscono all'Ucraina stanno aumentando il rischio di un possibile «scontro militare diretto» tra la Russia e la Nato. Lo ha affermato Konstantin Vorontsov, capo della delegazione russa presso la Commissione per il disarmo delle Nazioni Unite, intervenendo al Primo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. «Gli Stati Uniti continuano a inviare sempre più armi all'Ucraina, favorendo la partecipazione diretta dei loro combattenti e consiglieri al conflitto», ha affermato Vorontsov. «Questo non solo prolunga i combattimenti, ma avvicina anche la situazione a una ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 ottobre 2022) Sale la tensione nellain Ucraina. Uno dei nodi del contendere è sicuramente l'invio dida parte dell'Occidente al governo di. Gli aiuti militari che gli Stati Uniti forniscono all'Ucraina stanno aumentando ildi un possibile «scontro militare diretto» tra lae la. Lo ha affermato Konstantin Vorontsov, capo della delegazione russa presso la Commissione per il disarmo delle Nazioni Unite, intervenendo al Primo Comitato dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. «Gli Stati Uniti continuano a inviare sempre piùall'Ucraina, favorendo la partecipazione diretta dei loro combattenti e consiglieri al conflitto», ha affermato Vorontsov. «Questo non solo prolunga i combattimenti, ma avvicina anche la situazione a una ...

