L'anno felice della Ducati che ora sogna con Pecco Bagnaia (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - Un titolo mondiale costruttori, il terzo consecutivo, appena conquistato, il sogno di Francesco Bagnaia più che mai vivo, la stima per un grande pilota e un uomo d'oro come Jack Miller, e poi uno sguardo al futuro in 'rosso' di Enea Bastianini: di tutto questo parla con l'AGI, Paolo Ciabatti, Sporting Director di Ducati Corse. Reduce dai due viaggi ravvicinati in terra asiatica, prima in Giappone e poi in Thailandia, Ciabatti svela subito le sensazioni che si è portato dietro dopo i due recenti appuntamenti di Moto Gp: "Sicuramente torniamo con un bilancio positivo, anche se resta un po' di rammarico per la caduta di Bagnaia all'ultimo giro sul circuito di Motegi. Era una gara in cui né lui né Quartararo stavano spingendo al massimo, anche fosse arrivato dietro in questo momento Pecco sarebbe potuto essere ... Leggi su agi (Di martedì 4 ottobre 2022) AGI - Un titolo mondiale costruttori, il terzo consecutivo, appena conquistato, il sogno di Francescopiù che mai vivo, la stima per un grande pilota e un uomo d'oro come Jack Miller, e poi uno sguardo al futuro in 'rosso' di Enea Bastianini: di tutto questo parla con l'AGI, Paolo Ciabatti, Sporting Director diCorse. Reduce dai due viaggi ravvicinati in terra asiatica, prima in Giappone e poi in Thailandia, Ciabatti svela subito le sensazioni che si è portato dietro dopo i due recenti appuntamenti di Moto Gp: "Sicuramente torniamo con un bilancio positivo, anche se resta un po' di rammarico per la caduta diall'ultimo giro sul circuito di Motegi. Era una gara in cui né lui né Quartararo stavano spingendo al massimo, anche fosse arrivato dietro in questo momentosarebbe potuto essere ...

