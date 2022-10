L’ambasciata russa pubblica le foto di bombe italiane inviate a Kiev | «Fornire armi non risolve il caro-bollette»

Leggi su open.online

(Di martedì 4 ottobre 2022) Soldati con la “Z” in petto, esplosivi e componenti dipesanti.in Italia hato sui social tregrafie didall’Italia ae sequestrate dall’esercito di Mosca. Con una didascalia: «Le forniture diall’Ucraina non aiutano are il problema del». Un vero e proprio attacco alla politica italiana nel giorno in cui in cui il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha illustrato al Copasir il quinto decreto per l’invio di armamenti. October 4, 2022 La nota del presidente del Copasir, Adolfo Urso, sull’audizione di Guerini «Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Re, nella ...