La storia del treno russo con equipaggiamento nucleare che si dirige al confine con l’Ucraina (Di martedì 4 ottobre 2022) Questo articolo mira a ripercorrere la genesi e la diffusione – a partire dall’estero fino in Italia – della notizia relativa al treno nucleare russo diretto al confine con l’Ucraina. Si tratta di un treno merci che dovrebbe contenere equipaggiamento militare specializzato potenziato associato alla divisione armata nucleare segreta del ministero della Difesa russo. Il video che tutti stiamo vedendo nei vari articoli è comparso, in primis, nel canale Telegram filo-russo Rybar. La notizia è stata data, in prima battuta, dalla stampa del Regno Unito (precisamente dal The Telegraph). Tutto nasce – come si legge sul Telegraph stesso – dal tweet di Konrad Muzyka, analista indipendente di difesa focalizzato su Russia e ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 4 ottobre 2022) Questo articolo mira a ripercorrere la genesi e la diffusione – a partire dall’estero fino in Italia – della notizia relativa aldiretto alcon. Si tratta di unmerci che dovrebbe conteneremilitare specializzato potenziato associato alla divisione armatasegreta del ministero della Difesa. Il video che tutti stiamo vedendo nei vari articoli è comparso, in primis, nel canale Telegram filo-Rybar. La notizia è stata data, in prima battuta, dalla stampa del Regno Unito (precisamente dal The Telegraph). Tutto nasce – come si legge sul Telegraph stesso – dal tweet di Konrad Muzyka, analista indipendente di difesa focalizzato su Russia e ...

