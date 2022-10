La Spagna s’è innamorata del Gattuso verace: «Battute, bastoni e carote» (Di martedì 4 ottobre 2022) “Genaro (il refuso è nel testo) Gattuso è l’inizio e la fine del nuovo Valencia”. Secondo Marca “tutto ruota attorno alla figura dell’allenatore italiano che, oltre ad essere allenatore, si fa portavoce del club in tutte le sue sezioni”. Lui ovviamente lo fa pesare tantissimo: “Un anno qui è come nella vita di un cane, vale sette anni”, ha detto riferendosi alla pressione che “soffre” a Valencia. Zitto zitto, ma mica tanto, Ringhio c’è riuscito: con la sua abilissima strategia comunicativa ha conquistato la Spagna. Marca tesse una sorta di elogio del “personaggio” Gattuso. “L’ex milanista – scrive – è già famoso per non stare mai zitto ed essere diretto nei suoi messaggi, nella sua prima tappa nel campionato spagnolo rilascia frasi eclatanti che sono un misto di carota e bastone, battuta e rimprovero… è il suo stile: made in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) “Genaro (il refuso è nel testo)è l’inizio e la fine del nuovo Valencia”. Secondo Marca “tutto ruota attorno alla figura dell’allenatore italiano che, oltre ad essere allenatore, si fa portavoce del club in tutte le sue sezioni”. Lui ovviamente lo fa pesare tantissimo: “Un anno qui è come nella vita di un cane, vale sette anni”, ha detto riferendosi alla pressione che “soffre” a Valencia. Zitto zitto, ma mica tanto, Ringhio c’è riuscito: con la sua abilissima strategia comunicativa ha conquistato la. Marca tesse una sorta di elogio del “personaggio”. “L’ex milanista – scrive – è già famoso per non stare mai zitto ed essere diretto nei suoi messaggi, nella sua prima tappa nel campionato spagnolo rilascia frasi eclatanti che sono un misto di carota e bastone, battuta e rimprovero… è il suo stile: made in ...

