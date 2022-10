La Sampdoria ha scelto Dejan Stankovic: sostituirà Giampaolo (Di martedì 4 ottobre 2022) Dejan Stankovic è a un passo dalla Sampdoria, la riunione del pomeriggio tra la dirigenza blucerchiata e il suo entourage ha prodotto risultati positivi e sarebbero ormai da definire solo i dettagli ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 4 ottobre 2022)è a un passo dalla, la riunione del pomeriggio tra la dirigenza blucerchiata e il suo entourage ha prodotto risultati positivi e sarebbero ormai da definire solo i dettagli ...

ilmionapoli : Sampdoria, scelto il nuovo allenatore: Dejan Stankovic - giovannicoviel1 : RT @Luca_Cilli: La @sampdoria ha scelto Dejan #Stankovic. Incontro in corso con i rappresentanti dell'allenatore per chiudere la trattativa - RadioRossonera : Chi sarà il dopo #Giampaolo? La #Sampdoria ha scelto uno storico avversario del #Milan ?? - MaStep92__ : RT @Luca_Cilli: La @sampdoria ha scelto Dejan #Stankovic. Incontro in corso con i rappresentanti dell'allenatore per chiudere la trattativa - sportli26181512 : La Sampdoria stringe per Stankovic: incontro a Milano: La Sampdoria accelera per Dejan Stankovic, è lui il profilo… -