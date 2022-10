La prima foto di Francesco Totti insieme a Noemi Bocchi (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono passati alcuni mesi dalla rottura ufficiale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle più chiacchierate degli ultimi anni tra i personaggi famosi. Dalla fine del matrimonio in avanti, l’ex coppia non ha fatto altro che far parlare di sé, un’indiscrezione dopo l’altra. Fra cui anche quella della nuova relazione dell’ex calciatore giallo rosso, confermata da lui stesso al Corriere della Sera, con Noemi Bocchi. In questi giorni, a fare il giro del web è stata proprio una fotografia (la prima) che ritrae Totti e Bocchi insieme. Diva e Donna pubblica la prima foto insieme di Francesco Totti e Noemi Bocchi. ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 4 ottobre 2022) Sono passati alcuni mesi dalla rottura ufficiale trae Ilary Blasi, una delle più chiacchierate degli ultimi anni tra i personaggi famosi. Dalla fine del matrimonio in avanti, l’ex coppia non ha fatto altro che far parlare di sé, un’indiscrezione dopo l’altra. Fra cui anche quella della nuova relazione dell’ex calciatore giallo rosso, confermata da lui stesso al Corriere della Sera, con. In questi giorni, a fare il giro del web è stata proprio unagrafia (la) che ritrae. Diva e Donna pubblica ladi. ...

Agenzia_Ansa : Prima foto ufficiale di re Carlo III e della regina consorte Camilla con l'erede al trono William e la principessa… - gippu1 : È morto Bruno 'Maciste' #Bolchi (1940-2022) - ovvero la prima figurina del primo album Panini, non in ordine numeri… - Link4Universe : Ancora poche ore e noi umani devieremo l'orbita di un oggetto del Sistema Solare!! Per la prima volta, testeremo un… - armidago68 : @andrewsword2 @Parrmirro @ENZOBRIGANTE2 @FloraPiachica @sancris_pino @fuori__luogo Sarà l'autunno? quando si sta co… - imVirgiP : @arabelaigh su questo però ho qualche dubbio.. ho letto qualche tweet prima in cui una ragazza sperava di non esser… -