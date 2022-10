La politica è morta Ma Bertinotti parla ancora di fascismo | VIDEO

Leggi su iltempo

(Di martedì 4 ottobre 2022) Arriva anche il commento di Faustoalle elezioni che hanno appena decretato il fallimento totale della sinistra. Durante la puntata di Stasera Italia, il talk show di Rete 4, l'ex segretario di Rifondazione Comunista è durissimo nell'analizzare l'attuale scenario. "La- attacca- in realtà è da tempo che si può dirlo che in Italia lasia sparita. Poi siccome ci sono dei moti che camminano, l'apparenza finisce per confondere e negare la realtà. In questa che è stata forse la peggiore campagna elettorale del Dopoguerra, non è emersa in tutto il dibattito alcunaa proposta forte, in una situazione in cui viviamo la tragedia della guerra come se fosse naturale e la crisi economica e sociale come se non avesse alternative. Adesso abbiamo una crisi ...