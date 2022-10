La Meloni incontra il ministro Cingolani per dossier energia e continua a tessere la tela dell nuovo esecutivo

(Di martedì 4 ottobre 2022) - In una nota la leader di Fratelli d'Italia chiede che tutti concorrano, pur nelle differenze, all'interesse nazionale aggiungendo che 'è necessario ripartire per affrontare le difficili sfide

- In una nota la leader di Fratelli d'Italia chiede che tutti concorrano, pur nelle differenze, all'interesse nazionale aggiungendo che 'è necessario ripartire per affrontare le difficili sfideDa una parte Giorgiacheil ministro Roberto Cingolani per discutere il dossier che ha messo in cima ai suoi pensieri, quello dell'energia, e sente al telefono il presidente ucraino Zelensky a cui promette ...Il progetto dell’Ue si fonda sull’osservanza del diritto europeo in maniera omogenea da parte ogni stato membro. Proprio il punto che Fratelli d’Italia vorrebbe mettere in discussione ..."Lotterò fino al mio ultimo respiro affinché le donne possano scegliere se essere madri o meno: la contraccezione e il diritto all'aborto sono un diritto fondamentale, la matrice della libertà delle d ...