La Lega vuole il Viminale e altre 4 poltrone pesanti. Mandato pieno a Salvini per trattare con Meloni

(Di martedì 4 ottobre 2022) Dal Consiglio federale non esce una lista di candidati ministri, ma di Ministeri graditi. Oltre all'Interno (per, nonostante l'opposizione di) ci sono Infrastrutture, Giustizia, Agricoltura, Affari regionali: Zaia chiede di confermare gli uscenti, che guarda caso sono in fondo alla lista del segretario

Si tratta di una sorta di corrente interna dal nome evocativo di " Comitato Nord " e dovrebbe essere la valvola di sfogo di quella parte della Lega che vuole ritornare ai fondamentali del partito e ... Paolo Grimoldi (parlamentare uscente della Lega): « Umberto Bossi ha chiamato me e l'onorevole Angelo Ciocca per strutturare un comitato sul territorio e ho detto che sono a disposizione».