La Lega conferma il pieno mandato a Salvini

(Di martedì 4 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il consiglio federale dellaha ascoltato la relazione del segretario Matteoe gli hatoper proseguire i lavori con gli alleati per dare all'Italia un governo politico e all'altezza delle aspettative. Nel corso della riunione sono state approvate all'unanimità le priorità del partito: stop al caro bollette, estensione e rafforzamento della flat tax, sicurezza da riportare nelle città, via libera ai cantieri, taglio della burocrazia, valorizzazione di settori strategici come l'agricoltura, la pesca e il turismo.Nel corso del federale sono stati ipotizzati gli scenari futuri, ribadito l'ottimo lavoro delladi governo, ricordata la necessità di riportare al centro “la buona politica” chiudendo così la stagione dei ...

Inoltre è stato sottolineato " l'ottimo lavoro delladi governo ". Un endorsement ai ministri leghisti ancora in carica. Non a caso Luca Zaia avrebbe suggerito a Salvini di chiedere la...... ma ha anche aggiunto che sarebbe opportuno chiedere laanche dei tre ministri uscenti, ... La fronda interna Intanto, dentro laè nata una fronda interna guidata dal Senatur, Umberto Bossi,...ROMA (ITALPRESS) – Il consiglio federale della Lega ha ascoltato la relazione del segretario Matteo Salvini e gli ha confermato pieno mandato per proseguire i lavori con gli alleati per dare ...