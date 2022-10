La Juventus ha rifiutato un’offerta per Locatelli dallo United (Di martedì 4 ottobre 2022) I red devils avrebbero provato un inserimento per il calciatore italiano per il mercato estivo. Locatelli però è poi rimasto in bianconero Su Manuel Locatelli non solo l’Arsenal. Anche il Manchester United avrebbe tentato un approccio per il calciatore azzurro, che in estate sarebbe potuto diventare un red devil. La Juventus ha però rifiutato le L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 4 ottobre 2022) I red devils avrebbero provato un inserimento per il calciatore italiano per il mercato estivo.però è poi rimasto in bianconero Su Manuelnon solo l’Arsenal. Anche il Manchesteravrebbe tentato un approccio per il calciatore azzurro, che in estate sarebbe potuto diventare un red devil. Laha peròle L'articolo

