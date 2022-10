La fragilità del male: il Mostro di Milwaukee (Di martedì 4 ottobre 2022) Jeffrey Dahmer è un Mostro. Non hanno dubbi le famiglie che sono diventate vittime delle sue azioni, dovendo sopravvivere alla morte dei loro cari. Non hanno dubbi neanche i cittadini della comunità di Milwaukee, nel Wisconsin, dove si sono susseguiti negli anni i suoi omicidi, tra l’indifferenza generale, gli errori delle autorità che hanno preferito salvare le apparenze, prima che le persone. Jeffrey Dahmer è il Mostro della serie televisiva che sta spopolando su Netflix, quella che ripercorre fedelmente le tappe della vita di uno dei più celebri serial killer d’America. Un assassino, un necrofilo, un pedofilo e un cannibale. Ma anche un uomo, pericolosamente fragile, che non ha cercato la via della redenzione neanche per un momento. Che non è stato spinto da una follia omicida che non si può spiegare, ma da una lucida consapevolezza ... Leggi su dilei (Di martedì 4 ottobre 2022) Jeffrey Dahmer è un. Non hanno dubbi le famiglie che sono diventate vittime delle sue azioni, dovendo sopravvivere alla morte dei loro cari. Non hanno dubbi neanche i cittadini della comunità di, nel Wisconsin, dove si sono susseguiti negli anni i suoi omicidi, tra l’indifferenza generale, gli errori delle autorità che hanno preferito salvare le apparenze, prima che le persone. Jeffrey Dahmer è ildella serie televisiva che sta spopolando su Netflix, quella che ripercorre fedelmente le tappe della vita di uno dei più celebri serial killer d’America. Un assassino, un necrofilo, un pedofilo e un cannibale. Ma anche un uomo, pericolosamente fragile, che non ha cercato la via della redenzione neanche per un momento. Che non è stato spinto da una follia omicida che non si può spiegare, ma da una lucida consapevolezza ...

