La folle richiesta dei pediatri: "Reintrodurre obbligo mascherina a scuola" (Di martedì 4 ottobre 2022) Mentre il Paese reale rischia di venire travolto e demolito dallo tsunami energetico, gli irriducibili del Coronavirus vorrebbero tenerci inchiodati ad un delirio di massa che ha già prodotto fin troppi danni. Ed al fine di tenera alta la guardia per un agente patogeno sempre più irrilevante sul piano ospedaliero, scende in campo Annamaria Staiano, presidente della Società Italiana di pediatria. Incurante del fatto che i bambini sani non hanno mai corso rischi significativi contraendo il Sars-Cov-2 – sicuramente assai minori rispetto alla crescita esponenziale degli eventi avversi post-vaccino – sostiene che "occorre intensificare la campagna vaccinale per la fascia pediatrica e per i bambini in età scolare, perché – precisa – la copertura finora raggiunta con le dosi previste resta molto bassa." Inoltre, da brava talebana sanitaria, la Staiano chiede ...

