La fase 2 dell’amministrazione Manfredi dipende da Giorgia Meloni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Se Gaetano, un anno dopo la sua elezione e dopo aver messo in ordine i conti di Palazzo San Giacomo, potrà inaugurare la2 della sua amministrazione, quella che più vorrebbe incidere sulla vita dei napoletani con l’apertura e la consegna dei cantieri, lo dovrà molto a, la premier in pectore. Il perchè è presto detto. Per evitare che i bandi di gara per aprire i cantieri vadano tutti deserti come capitato già per opere importanssime come l’impianto di compostaggio, la manutenzione della funicolare di Chiaia o i tram, il Comune ha bisogno di più soldi da parte del Governo centrale. Effetto collaterale della guerra di Putin, del caro-energia e dell’nflazione record delle materie prime. A spiegarlo è proprio il diretto interessato, il primo cittadino di ...