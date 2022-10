La famiglia Matarrese indagata per bancarotta fraudolenta (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, presunte irregolarità in alcune società hanno portato la Guardia di finanza a perquisire abitazioni, studi professionali, auto e sedi delle società della famiglia Matarrese nell’ambito di un’inchiesta della procura di Bari. Oltre all’ex presidente della Figc, Antonio Matarrese, tra gli indagati ci sarebbero anche Amato, Salvatore e Marco Matarrese, Valerio De Luca, Oronzo Trio, Vitangelo Pellecchia e Marco Mandurino. Le indagini riguardano il fallimento di alcune società. Il pm Marazia ha delegato i finanzieri anche al sequestro di supporti informatici, server, pc tablet, telefoni, chiavette Usb e dispositivi di archiviazione di massa, anche di tipo cloud, allo scopo di ricostruire le operazioni finanziarie, la natura dei fondi impiegati, la loro provenienza e la ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 ottobre 2022) Secondo quanto riportano le agenzie di stampa, presunte irregolarità in alcune società hanno portato la Guardia di finanza a perquisire abitazioni, studi professionali, auto e sedi delle società dellanell’ambito di un’inchiesta della procura di Bari. Oltre all’ex presidente della Figc, Antonio, tra gli indagati ci sarebbero anche Amato, Salvatore e Marco, Valerio De Luca, Oronzo Trio, Vitangelo Pellecchia e Marco Mandurino. Le indagini riguardano il fallimento di alcune società. Il pm Marazia ha delegato i finanzieri anche al sequestro di supporti informatici, server, pc tablet, telefoni, chiavette Usb e dispositivi di archiviazione di massa, anche di tipo cloud, allo scopo di ricostruire le operazioni finanziarie, la natura dei fondi impiegati, la loro provenienza e la ...

fattoquotidiano : Bari, perquisiti gli uffici della famiglia Matarrese: indagati per bancarotta fraudolenta - napolista : La famiglia #Matarrese indagata per bancarotta fraudolenta Sono in corso alcune perquisizioni da parte della Guard… - libellula58 : Bari, perquisiti gli uffici della famiglia Matarrese: indagati per bancarotta fraudolenta - bartiol : @fattoquotidiano Hanno tutto in mano a Bari e dintorni la famiglia Matarrese - bartiol : RT @fattoquotidiano: Bari, perquisiti gli uffici della famiglia Matarrese: indagati per bancarotta fraudolenta -