La carica dei ' Non pago le bollette' da Telegram alle piazze con l' ultimatum al Governo 

AGI – Come per l'ultimo imponente movimento di piazza dei novax, anche il fronte 'Noi non paghiamo le bollette', questo il nome di una delle chat più affollate, si sta organizzando in modo capillare su Telegram. Una protesta che mira, e già ne ha dato dimostrazione in questi giorni, a passare dal virtuale al reale con adesioni che crescono a grande velocità. L'obiettivo, fissato il 12 settembre sulla chat con più aderenti, è "raccogliere un milione di firme entro il 30 novembre, data in cui se il governo (qualsiasi sarà) non avrà messo in atto garanzie per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, l'idea è quella di partire con l'autoriduzione o il non pagamento delle bollette". Al momento il 'contatore' delle firme segna 10.228 adesioni. Città 'capofila' è Napoli Il simbolo scelto è quello di una bolletta che sta per essere ...

