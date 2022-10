“Kvaratskhelia ricorda Ronaldo Il Fenomeno, ma il grande colpo del Napoli è un altro” (Di martedì 4 ottobre 2022) Ronaldo il Fenomeno e Kvaratskhelia, secondo L’avvocato La marca i due fuoriclasse si somigliano, ma il Napoli ha un campione assoluto. Domenico La Marca si è soffermato sul Napoli ai microfoni di 1 Station Radio. L’esperto di diritto e grande competente di calcio ha parlato della similitudine tra Kvaratskhelia e Ronaldo il Fenomeno. LA MArca ha poi indicato anche il grande colpo di mercato del Napoli. Kvaratskhelia ricorda Ronaldo Il Fenomeno “Napoli? Poche sono le squadre che sono riuscite realmente a rinforzarsi nel mercato estivo, ed in particolare modo a trovare quei giocatori capaci di risultare ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 ottobre 2022)il, secondo L’avvocato La marca i due fuoriclasse si somigliano, ma ilha un campione assoluto. Domenico La Marca si è soffermato sulai microfoni di 1 Station Radio. L’esperto di diritto ecompetente di calcio ha parlato della similitudine trail. LA MArca ha poi indicato anche ildi mercato delIl? Poche sono le squadre che sono riuscite realmente a rinforzarsi nel mercato estivo, ed in particolare modo a trovare quei giocatori capaci di risultare ...

infoitsport : “Kvaratskhelia ricorda Ronaldo Il Fenomeno, ma il grande colpo del Napoli è un altro” - napolipiucom : 'Kvaratskhelia ricorda Ronaldo Il Fenomeno, ma il grande colpo del Napoli è un altro' #CalcioNapoli #Kvaratskhelia… - sscalcionapoli1 : Ottaiano: “Kvaratskhelia mi ricorda George Best, il Napoli può vincere lo Scudetto” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CORRIERE DELLA SERA - Sconcerti: 'Kvaratskhelia ha qualcosa di eccezionale dentro, mi ricorda George Best' https://t.co… - sscalcionapoli1 : CorSera – Kvaratskhelia ha qualcosa di eccezionale dentro, ricorda George Best -