Kim Kardashian questa non se la scorda più | lo sbaglio le è costato 1 | 26 milioni di dollari

(Di martedì 4 ottobre 2022) Una multa davvero salata quella che ha colpito la superstar Kim, regina dei social, modella, attrice, ex moglie di Kanye West. Kim, 4/10/2022 – Computermagazine.itLa celebre imprenditrice, come ricorda Hwupgrade.it, è stata accusata dalla SEC degli Stati Uniti, la Securities and Exchange Commission, di aver pubblicizzato sul proprio account Instagram da ben 330di follower, una criptovaluta, una moneta virtuale, senza aver rilevato ai suoi follower di essere stata pagata 250miladalla società che promuove appunto la stessa moneta digitale. Kimè finita sotto indagine per l’accaduto dallo scorso anno, e alla fine ha deciso di pagare una multa da ben 1.26di, affermando che collaborerà con le autorità per ...

Multa salata per Kim Kardashian, che dovrà pagare oltre un 1 milione di dollari alla Securities and Exchange Commission, l'organo di controllo del mercato finanziario americano, che ha ravvisato una condotta illecita. La SEC degli Stati Uniti ha accusato la celebrità e influencer americana di aver promosso una cripto senza aver rilevato di essere stata pagata. La nota influencer dovrà pagare una multa di 1,2 miliardi di dollari per aver promosso sui suoi canali social un investimento in cripto valute senza dichiararlo.