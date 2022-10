Kiev consegna la richiesta di adesione alla Nato. Cosa succede nell'Alleanza (Di martedì 4 ottobre 2022) Grandi manovre in tema di alleanze militari. La guerra in corso in Ucraina accelera le dinamiche di scontro ma contemporaneamente anche i processi di aggregazione. L'Ucraina ne è un esempio e il governo di Kiev ha presentato ufficialmente la richiesta di adesione all'Alleanza Atlantica. La richiesta è stata consegnata al segretario generale dell'Alleanza Atlantica. Lo scrive Kyiv Independent. Gli ambasciatori dei Paesi membri discuteranno la richiesta a Bruxelles, ha riferito Ihor Zhovkva, vice capo dell'ufficio della presidenza ucraina. Nove membri europei della Nato hanno firmato una dichiarazione a favore dell'ammissione di Kiev dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso il 30 settembre di chiedere ... Leggi su iltempo (Di martedì 4 ottobre 2022) Grandi manovre in tema di alleanze militari. La guerra in corso in Ucraina accelera le dinamiche di scontro ma contemporaneamente anche i processi di aggregazione. L'Ucraina ne è un esempio e il governo diha presentato ufficialmente ladiall'Atlantica. Laè statata al segretario generale dell'Atlantica. Lo scrive Kyiv Independent. Gli ambasciatori dei Paesi membri discuteranno laa Bruxelles, ha riferito Ihor Zhovkva, vice capo dell'ufficio della presidenza ucraina. Nove membri europei dellahanno firmato una dichiarazione a favore dell'ammissione didopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso il 30 settembre di chiedere ...

gatta_pantera : RT @tempoweb: #Kiev consegna la richiesta di adesione alla #Nato. Cosa succede nell'Alleanza #4ottobre #iltempoquotidiano - tempoweb : #Kiev consegna la richiesta di adesione alla #Nato. Cosa succede nell'Alleanza #4ottobre #iltempoquotidiano… - Alex853476322 : @GiorgiaMeloni perché nessuno fa nulla per trattare con Putin ? Gli americani non lo vogliono? Il rischio che si di… - DifesaAres : Dopo le parole dell'Ambasciatore tedesco a Kiev è giunta la conferma direttamente dal Ministro dell......[prosegue… - fedram67 : RT @guidoolimpio: Secondo @nytimes i nuovi Himars per Kiev non sono per una consegna immediata, devono essere prodotti -