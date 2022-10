Kanye West indossa la t shirt “White Lives Matter” e scoppia la polemica. Il cantante: «Il Black Lives Matter è una truffa» (Di martedì 4 ottobre 2022) Il cantante Kanye West è sbarcato a Parigi per la settimana della moda ieri, 3 ottobre, e ha fatto subito parlare di sé. Il cantante americano ha presentato il suo nuovo marchio, Yeezy, con una sfilata davanti a circa 50 persone. Il suo obiettivo è «distruggere lo status quo della moda», ha dichiarato nel lungo monologo in cui ha attaccato i media che – a suo dire – si concentrano sempre sugli scandali che coinvolgono la sua figura e non sulle sue imprese. Concetti che ha espresso con addosso una maglietta con la scritta «White Lives Matter». Una provocazione che non è passata inosservata. La frase sta per «Le vite dei bianchi contano», una rivisitazione dello slogan «Black Lives ... Leggi su open.online (Di martedì 4 ottobre 2022) Ilè sbarcato a Parigi per la settimana della moda ieri, 3 ottobre, e ha fatto subito parlare di sé. Ilamericano ha presentato il suo nuovo marchio, Yeezy, con una sfilata davanti a circa 50 persone. Il suo obiettivo è «distruggere lo status quo della moda», ha dichiarato nel lungo monologo in cui ha attaccato i media che – a suo dire – si concentrano sempre sugli scandali che coinvolgono la sua figura e non sulle sue imprese. Concetti che ha espresso con addosso una maglietta con la scritta «». Una provocazione che non è passata inosservata. La frase sta per «Le vite dei bianchi contano», una rivisitazione dello slogan «...

