Juventus-Maccabi Haifa, Szczesny: “Bisogna fare sei punti nelle prossime due. Allegri il nostro psicologo” (Di martedì 4 ottobre 2022) Wojciech Szczesny è intervenuto, insieme a Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Juventus e Maccabi Haifa. “Dobbiamo avere un atteggiamento simile a quello di Bologna, abbiamo un doppio confronto con il Maccabi e dobbiamo ottenere 6 punti per giocarci lo scontro diretto con il Benfica. E’ fondamentale non prendere gol. Oltre ad essere un obiettivo personale, quando riusciamo ad essere compatti e ordinati dietro è più facile anche attaccare e creare occasioni offensive. E’ un aspetto fondamentale”. Queste le parole del portiere polacco. Su come è stato gestire il periodo difficile delle scorse settimane: “Credo che anche nelle situazioni difficili Bisogna portare entusiasmo ... Leggi su sportface (Di martedì 4 ottobre 2022) Wojciechè intervenuto, insieme a Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra. “Dobbiamo avere un atteggiamento simile a quello di Bologna, abbiamo un doppio confronto con ile dobbiamo ottenere 6per giocarci lo scontro diretto con il Benfica. E’ fondamentale non prendere gol. Oltre ad essere un obiettivo personale, quando riusciamo ad essere compatti e ordinati dietro è più facile anche attaccare e creare occasioni offensive. E’ un aspetto fondamentale”. Queste le parole del portiere polacco. Su come è stato gestire il periodo difficile delle scorse settimane: “Credo che anchesituazioni difficiliportare entusiasmo ...

