Juventus-Maccabi Haifa, Bakhar: "Sono una grande squadra, ma hanno qualche piccolo deficit"

Il tecnico del Maccabi Haifa, Barak Bakhar, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Punti deboli e di forza? hanno vinto l'altro ieri una partita importante, Sono una grande squadra, hanno tanti punti di forza ma qualche piccolo deficit. Devono far di tutto per vincere, crediamo però in noi stessi e siamo convinti di fare un buon risultato. hanno giocatori importanti che posSono giocare in più ruoli, Sono camaleontici, posSono mettere in difficoltà gli avversari e sarà difficile".

